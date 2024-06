Szurkolj velünk élőben a foci Eb meccsein a Lidl Fan Zone-ban!

Az UEFA EURO 2024™ hivatalos partereként a Lidl Magyarország egy EB szurkolói zónát hoz létre, a Lidl Fan Zone-t, ahol kicsik és nagyok, baráti társaságok, valamint családok június 14-től július 14-ig egyaránt drukkolhatnak a magyar csapatnak és további kedvenceiknek. A közel 2000 férőhelyes ingyenes szurkolói rendezvénytéren két óriási LED-falon keresztül, kényelmes ülőhelyeken izgulhatják végig a meccseket nézők

Külön extra szolgáltatás, hogy a helyszínre kitelepül egy Lidl üzlet is, ahol a termékeket bolti áron lehet majd megvásárolni. Így mindenki kedvező áron juthat gyümölcsökhöz, Solevita frissítőkhöz, hűsítő jégkrémekhez, fánkokhoz, vagy éppen másféle Alesto magvakhoz, valamint sós-édes rágcsálnivalókhoz. De a saját márkás magyar szurkolói kollekcióját is megtalálhatjuk a kínálatban, ami igyekszik megteremteni a kellő hangulatot a meccsnézésekhez.

A kilátogatókat külön kuponakciókkal is várják, de a Lidl Plus applikációt használókat is exkluzív kedvezmények csábítják. A június 14-16-i nyitóhétvégén ráadásul mindhárom nap 100 szerencsés, a vásárlói hűségprogram applikációját használó visszanyerheti a helyszínen vásárolt termékei árát. Ezen kívül az, aki a szurkolói zónában iratkozik fel a Lidl TikTok csatornájára, külön jutalmakat is bezsebelhet.

Fotó: Lidl

Focis aktivitások

Az idegfeszítő meccsek előtt és a szünetekben több focis aktivitást is segít a hangulat fokozásában. A jelenlévőknek lehetőségük nyílik teqballozni, footgolfozni, vagy éppen a fociketrecben is összemérhetik tudásukat napi minibajnokságok keretében.

Hangulatos, szép környezet és igényesen kialakított helyszín biztosítja tehát a feledhetetlen élmények sorát, és kortól, illetve nemtől függetlenül mindenki garantáltan megtalálhatja majd a maga szórakozási lehetőségét a Lidl Fan Zone-ban!

Helyszín:

Kopaszi Kert – Lidl Fan Zone (XI. kerület, Kopaszi-gát 6-8. szám)

Nyitvatartás:

Hétköznap 14:00 és 24:00 óra között, hétvégén: 10:00 és 24:00 óra között.

A Lidl Fan Zone-ba való belépés ingyenes, de biztonságtechnikai okok miatt a szervezők korlátozhatják a résztvevők számát!

™