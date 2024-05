Depresszióba zuhant Szoboszlai csapattársa, nagy a baj

Darwin Nunez 2022 júliusában igazolt a Benficától a Liverpoolba, az angol topklub alaposan a zsebébe nyúlt és 85 milliót eurót (32 milliárd forint) fizetett érte. A nagy elvárásokat az első szezonjában nem tudta hozni, a középcsatár főleg a helyzetkihasználása miatt vált céltáblává.

Darwin Nunez besokallt a Liverpool szurkolóitól / Fotó: AFP

Az idei szezon első felében magasabb szintre kapcsolt, a góljai mellett az asszisztokban is jeleskedett. Összesen 52 tétmérkőzésen 18 gól és 13 gólpassz fűződik a nevéhez, az elmúlt hetekben viszont újra hullámvölgybe került. A Liverpool a szezon végére alaposan szétesett, ebben pedig Nuneznek is szerepe van, aki az elmúlt hat bajnokiján nem tudott betalálni, a helyzetkihasználása továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után.

A szurkolók az uruguayi válogatott támadót tették az egyik fő felelőssé amiatt, hogy a csapat hullámvölgybe került. A 24 éves csatár egy ideig tűrte a kritikákat, nemrég azonban teljesen besokallt és sokkoló lépésre szánta rá magát: minden liverpooli fotóját eltüntette a közösségi oldaláról! Nunez Instagram-oldalát most már csak a családi és az uruguayi válogatottal kapcsolatos bejegyzések lepik el, de szembetűnő, hogy korábbi Benficás és Almeriás posztokat is fenthagyott.

Az online bullyingnak folyamatosan ki vannak téve az élsportolók, sokan depresszióba is zuhannak a kommentelők rosszakaratai miatt. Szoboszlai Dominik hasonlóan nehéz időszakon megy keresztül, ő is ott van a rajongók célkeresztjében, ráadásul az elmúlt meccseken rendre kevés játéklehetőséget kapott, így igazán válaszolni sem tud a kritikákra.

A múlt hétvégi, Tottenham elleni győzelmével (4-2) a Liverpool életben tartotta az esélyeit a bajnoki címre. Amennyiben a Manchester City május 11-én, szombaton legyőzi a Fulhamet, abban az esetben a Pool behozhatatlan hátrányra tenne szert riválisával szemben.

