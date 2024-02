„Erről beszélnünk kell” – Szoboszlairól furcsa bejelentést tett Klopp, hívja az orvost

Kezdőcsapatra való sztárjára nem számíthatott sérülés miatt Jürgen Klopp a Liverpool vasárnapi Ligakupa-döntőjén. A hiányzók közül a Chelsea elleni hosszabbításos finálé (1-0) lefújása után elsőként Szoboszlai Dominik ugrott a német edző nyakába, olyan önfeledt boldogsággal, hogy a sportsajtóban külön cikkeket szenteltek heves mozdulatainak. Úgy tűnt, neki és a szintén sérülés miatt hiányzó Darwin Núneznek is kutya baja van– ezt az ünneplés után tréfásan szóvá is tette a példátlan sérüléshullámmal küszködő Klopp.

Jobbra látható, ahogy a "sérült" Szoboszlai önfeledten ünnepelve Klopp nyakába ugrik, a kép lőterben Núnez sprintel Fotó: Getty Images

Szoboszlaiék már Virgil van Dijk fejesgóljánál is majd kiugrottak a bőrükből a pálya szélén tombolva.

Erről a YouTube-on tekinthető meg videó:

Majd a lefújás után végképp kirobbant belőlük minden feszültség, Núnez, Szoboszlai és a többi "sérült" a lépcsőkön egymást taposva, korláton és reklámtáblán átugrálva tódultak be a pályára.

JÜRGEN KLOPP: “Darwin y Szoboszlai no jugaron por lesión pero durante las celebraciones parecían estar al 100%, así que tendré que hablar sobre ello con el departamento médico"🙌🏻🤣. pic.twitter.com/dbqUotAv2O — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) February 26, 2024

Különösen Szoboszlai és Klopp „találkozása” volt látványos.

Klopp & Szobo at fulltime 🤩🤩 pic.twitter.com/skmPw5TKmA — ⁸ (@_Szoboszlai) February 25, 2024

Oké, Darwin és Dom pillanatnyilag nyilván nem fitt, ezért nem játszhattak, de hadd mondjam el, hogy az ünneplésben 100 százalékosnak tűntek. Beszélnem kell erről az orvosainkkal

– viccelődött Klopp.

Szoboszlai a meccs előtt a Match4-nek nyilatkozott a visszatérésének időpontjával kapcsolatban. Ez magyarázat is a fentiekre. Elmondta, hogy ha csak rajta múlt volna, kicsit talán kockáztatva is szívesen játszott volna a Chelsea elleni döntőben, de a Liverpool orvosai nem engedték, nehogy rásérüljön.

– Én játszanék, vállaltam volna a kicsit nagyobb rizikót is, hogy játszhassak a döntőben, mégiscsak az első lenne Liverpoolban. De inkább óvatosak voltak, és én is a jövőbe nézek: inkább játszom még húsz meccset, mint most visszasérüljek. (…) Nem viselem jól, utálok nem játszani.

Sokat veszekedtem az orvosokkal. Azt érzem, tudnék játszani, a diagnózis viszont nem ezt mutatja.

Elhiszem, hogy jobban tudják, de az érzés mégis ez

– idézte az Index Szoboszlait, aki előbb újév napján sérült meg, majd közel négy hét kihagyás után két meccsen játszott ugyan (gólpasszal és góllal tért vissza), de újra fájlalni kezdte a combizmát, így februárban még nem játszhatott.

A Liverpool legközelebb szerdán (21.00, tv: Spíler1) a Southamptont fogadja az FA-kupa nyolcaddöntőjében, majd szombaton (16.00, tv: Spíler1) a Premier League éllovasaként Nottinghambe látogat az angol bajnokság 27. fordulójában. Szoboszlai várhatóan legkésőbb utóbbin visszatérhet a csapatba.