„Meccseken végzi a heti sétáját” – nem kímélik a Liverpool szurkolói Szoboszlai csapattársát

Már a második percben hátrányba került hazai pályán a Liverpool a Brighton ellen, azonban a vörös mezes együttes fordítani tudott, és nagyon fontos három pontot szerzett. Mivel két riválisa, a Manchester City és az Arsenal döntetlent játszott egymással, ezért Szoboszlai Dominikék ugrottak a tabella élére.

Cody Gakpo alaposan magára haragította a Liverpool szurkolóit Fotó: AFP

Hiába azonban a létfontosságú győzelem, egy Liverpool-futballistával így is nagyon elégedetlenek voltak a szurkolók. A kritikák kereszttüzébe Cody Gakpo került, ami azért is egy kisebb fajta „bravúr”, mert a támadó az összecsapás 89. percében állt be csereként és kevesebb, mint 10 percet töltött el a pályán. A rajongók azt nehezményezik, hogy a 24 éves csatár ezalatt a rövid idő alatt sem volt hajlandó kemény munkát végezni, inkább csak lazán elkocogott az Anfield Roadon.

„Meg tudja valaki magyarázni, hogy Cody Gakpo miért csak kocog?” ; Gakpo felmegy a pályára és még a kocogást is elutasítja egy kulcsfontosságú mérkőzésen, ahol csupán 5 perc van hátra. Engedjük el” ; „Gakpo a meccseinket a heti sétájára használja”

– érkeztek a bántó kommentek a közösségi médiában, amiket a The Sun gyűjtött össze. Többen már azt javasolják, hogy a 23-szoros holland válogatott játékost a nyáron el kéne adnia a klubnak. „Gakpót értékesíteni kell a nyáron” ; Nem hiszem el, hogy miközben Michael Edwards vagy Richard Hughes nézik ennek a srácnak a kocogását a becserélése után arra gondolnak, hogy hosszú távú jövője van a klubnál.”

Gakpo 2023 januárjában 42 millió euróért (16 milliárd forint) érkezett a PSV Eindhovenből. Első fél szezonjában nem tudott kiemelkedően jó teljesítményekkel előrukkolni, ezért ebben az idényben a bajnokságban többnyire csereként számol vele Jürgen Klopp. A mostani szezonban 43 tétmérkőzésen 13 gólnál és öt gólpassznál tart, posztriválisa, Darwin Nunez ellenben ugyanennyi összecsapáson 17 gólt és 14 gólpasszt termelt.

