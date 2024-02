Őrületes ajánlat, valaki nagyon utája Verstappent

Max Verstappen 2021-ben drámai módon, az utolsó futam utolsó körében előzte meg Lewis Hamiltont, ezzel akkor pályafutása első Forma–1-es világbajnoki címét szerezte. 2022-ben megvédte az elsőségét, tavaly pedig minden eddiginél elsöprőbb győzelmet aratott. 22 futamból 19-et tudott megnyerni, több mint kétszer annyi pontot gyűjtött, mint csapattársa Sergio Pérez.

Max Verstappen és a Red Bull jelenleg megállíthatatlannak tűnnek Fotó: AFP

Miután az idei szezonban nem lesznek jelentős szabályváltozások, ezért most is a Red Bull és Verstappen számít az első számú esélyesnek. Így van ezzel az elektromos versenysorozat, a Formula E ügyvezető igazgatója, Jeff Dodds is.

„Ha nem sérül meg és semmi váratlan dolog nem történik, akkor 99 százalék, hogy a zsebében van a trófea" - fogalmazott Jeff Dodds, de ezt követően csavart egyet a történetben és megpróbálta motiválni a holland riválisait.

Ha valamelyik másik versenyző lesz a vb-győztes, akkor negyedmillió dollárt (89 millió forint) adományozunk jótékony célra, és hogy pontosan mire, azt a világbajnok döntheti majd el.

Az idei F1-es szezon Bahreinben kezdődik meg, rendhagyó módon egy szombati futammal (március 2.). Erre a közelgő Ramadán miatt volt szükség.