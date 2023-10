Verstappen hajnalig mulatott Katarban: erre nagyon drágán ráfizet

Több szempontból is sporttörténelmet írt Max Verstappen azzal, hogy a Forma-1 katari versenyhétvégéjén már a szombati sprintfutamon bebiztosította sorozatban harmadik világbajnoki címét. A 26 éves holland autóversenyző csapata, a Red Bull tagjaival és a hozzátartozóival hajnali kettőig ünnepelt, pedig korábban azt mondta, ez esetben tekintettel lesz a vasárnapi Katari Nagydíjra.

Max Verstappen harmadik vb-győzelme több szempontból különleges volt, mint ahogy a megünneplése is Fotó: AFP

– Micsoda csodálatos év! Hihetetlen érzés háromszoros világbajnoknak lenni! Boldog vagyok, hogy tagja lehetek ennek a csodálatos csapatnak. Köszönöm a sok fáradságot mindenkinek a pályán és a gyárban – mondta "Mad Max" (Őrült Max).

Verstappenék bírták volna még a bulit, de Jonathan Wheatley csapatmenedzser két órával éjfél után takarodót fújt.

– Ha a főnök azt mondja, szót kell fogadnunk. Kár, hogy a szobákban nincs minibár – nyilatkozta a Red Bull főtanácsadója, Helmut Marko, aki 80 éves létére is jó előre készült a nagy pillanatokra: mint mondta, isznak majd pár energiaitalt, ásványvizet, alkoholmentes sört – meg miegymást...

– Ezt rendesen meg kell ünnepelni. A hotelben legalább adnak sört és viszkit. Igaz, horror áron, de ez egyszer megéri – utalt az osztrák expilóta jó előre arra, hogy az iszlám miniállamban nehéz (és drága mulatság), de nem lehetetlen alkoholos italhoz jutni.

A különleges körülmények (a másnapi F1-futam előtti ünneplés) miatt különleges óvintézkedésre is kényszerült az istálló. Máskor a garázsuk előtt készült diadalmas csapatfotó mellé dukált volna Red Bull szétlocsolása is. Csakhogy a szabályzat akár pontlevonás terhe mellett tiltja, hogy bármivel is szennyezzék a boxutca betonját, márpedig az energiaital ragacsossá tette volna azt. A csapat egyik bennfentese elárulta: féltek attól, hogy rájuk fogják, az ünneplés közben szétspriccelt löttyök miatt jobb az autóik tapadása. Ezért kivételesen inkább egy félreeső épület falához vonulva locsolták szét a nedűt.

Félreeső helyen ünnepelt Verstappen és a Red Bull csapat, nehogy megbüntessék őket a ragacs miatt Fotó: AFP

A Verstappen csapattársa és egyben legfőbb üldözője, Sergio Pérez kiesésével biztossá vált újabb vb-aranyat természetesen fiával ünnepelte a hajdani F1-versenyző Jos Verstappen, a Red Bull tulajdonosi köréhez tartozó thaiföldi multimilliárdos Chalerm Yoovidhya a feleségével, sőt a holland uralkodócsalád képviseletében Bernhard herceg is. Szombaton Katarba repült Max Verstappen szerelme, Kelly Piquet is, egyenesen a Párizsi Divathétről. A meseszép brazil modell édesapja, Nelson Piquet más okból is szóba került a "veje" legújabb sikere kapcsán.

Verstappen az alábbi képeken Nelson és Kelly Piquet-vel:

A Red Bull csillaga ugyanis több szempontból is sporttörténelmet írt Katarban: