Szoboszlai nagy fájdalma; Messi megszólalt a súlyos botrány után

Szoboszlai Dominik kapta az nb1.hu Magyar Aranylabda-díját. A Liverpool középpályása a 2023-as teljesítménye miatt lett díjazva, az átadón viszont nem tudott részt venni, távollétében Esterházy Mátyás nyilatkozott helyette. Szoboszlai menedzsere elmondta, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát érzékenyen érintette, amikor Jürgen Klopp bejelentette, hogy az idény végén távozik az angol topklubtól. "Jürgen nyilván nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy Dominik most Liverpoolban van. Olyan dolgokat tanult tőle már eddig, és fog a következő fél évben is tanulni, amik utána nagyon komoly útravalóként fognak szolgálni a hátralévő életében. Ez egy nagyon egyedülálló és érett döntés, egy olyan helyzetet teremt a klub körül, amivel rövid távon nagyon nehéz, de hosszú távon nagyon könnyű lesz együtt élni" - nyilatkozta Esterházy Mátyás.

Szoboszlai Dominik csupán egy évet dolgozhat Jürgen Klopp kezei alatt Fotó: AFP

A német divattervező, Rainer Engel évtizedeken át Michael Schumacher jó barátja volt. A hétszeres világbajnok pilótával a 90-es évek elején találkoztak, Schumachernek nagyon megtetszett Engel síkollekciója. Később a divattervező volt az, aki tanította síelni a német pilótát. Engel a nemrég megjelent önéletrajzi könyvében ("Egy látványos élet – Tele privát kalandokkal Michael Schumacher barátommal") mesélt kulisszatitkokat Schumacherről. "Micha eleinte merevnek és esetlennek tűnt a síléceken. Hiányoztak belőle azok a természetes mozdulatok, amikre csak egy tapasztalt síző képes" – írta barátjáról Engel, hozzátéve: a pilótát a lejtőkön is vonzotta a sebesség, és szorgalmasan dolgozott a technikája fejlesztésén.

Lionel Messi pedig óriási botrányt okozott Hongkongban. Csapatának, az Inter Miaminak már javában zajlik a felkészülési időszaka a február végén kezdődő amerikai bajnokságra. Az amerikai csapat 4-1-re győzött a hongkongi liga legjobbjai ellen, a nyolcszoros aranylabdás sérülés miatt viszont egy percet sem játszott, pedig a 40 ezer szurkoló döntő többsége miatta látogatott ki a stadionba. A hongkongi hatóságok azzal fenyegetőznek, hogy akár 1,6 millió fontot (720 millió forint) is visszatartanak a szervező Tatler Asia-tól, miután állítólag csak 10 perccel a végső sípszó előtt tudták meg, hogy Messi nem fog pályára lépni.

"Sajnos a labdarúgásban bármikor megsérülhetünk, most velem is megtörtént. A hongkongi meccsen nem tudtam játszani, nagyon sajnálom, tényleg pályára akartam lépni. Ott akartam lenni, mert amikor ilyen messzire utazunk, az emberek izgatottan várják a meccseinket. Remélem, visszatérhetünk, játszhatunk még egy meccset, és én is pályára léphetek" - próbálta menteni a helyzetet Lionel Messi, ám ez aligha hatotta meg a hongkongi rajongókat.