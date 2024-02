Lionel Messi elvitte a balhét, nem nyugszanak a kedélyek a súlyos botrány után

Lionel Messi sajnálja, hogy kihagyta az Inter Miami legutóbbi meccsét Hongkongban, ahol a szurkolók tüntettek az amerikai csapat ellen, mert a legtöbben a világbajnok argentin sztár miatt váltottak jegyet. A világsztár combizomsérülés miatt a kispadon maradt.

Lionel Messi kispadon maradt Fotó: AFP

"Sajnos a labdarúgásban bármikor megsérülhetünk, most velem is megtörtént. A hongkongi meccsen nem tudtam játszani, nagyon sajnálom, tényleg pályára akartam lépni. Ott akartam lenni, mert amikor ilyen messzire utazunk, az emberek izgatottan várják a meccseinket. Remélem, visszatérhetünk, játszhatunk még egy meccset, és én is pályára léphetek. Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyen nem tudtam részt venni" - mondta Messi.

Az Inter Miami 4-1-re verte a hongkongi csapatot világkörüli felkészülési turnéján. A szurkolók azt követelik, hogy térítsék vissza a jegyárat, hiszen 100 fontot (43 ezer forintot) fizettek azért, hogy Messit láthassák. Nem véletlen, hogy az Inter Miami tulajdonosának, David Beckham meccs utáni beszédét kifütyülték. Egy dühös szurkoló lerúgta a fejét egy Messit ábrázoló reklámkartonnak, amely az eseményt népszerűsítette. A hongkongi hatóságok azzal fenyegetőznek, hogy akár 1,6 millió fontot is visszatartanak a szervező Tatler Asia-tól, miután állítólag csak 10 perccel a végső sípszó előtt tudták meg, hogy Messi nem fog pályára lépni - írja a The Sun.