Kitálalt az edzője Milák Kristófról

Visszakapta erőnléti edzőjét Milák Kristóf, aki az utóbbi hónapokban elsősorban Zala Györggyel készült együtt. Mint ismert, olimpiai- világ- és Európa-bajnok úszónk teljes bizonytalanságban tartja a magyar szakmát és a szurkolókat. Immár két világbajnokságot hagyott ki, tavaly április óta versenyen sem indult, s fél évvel az olimpia előtt még a szövetségi kapitány sem tudhat arról, mire számíthat papíron legjobb versenyzőjétől Párizsban. Csak az a biztos, hogy az időeredmények alapján két kvótája is van a játékokra.

Milák utoljára tavaly indult az országos bajnokságon Fotó: Árvai Károly

Erőnléti edzője, a kenusként olimpiai bronzérmes Zala György nemrég magára hagyta, amikor a válogatott stábtagjaként elutazott a dohai világbajnokságra. Onnan hazatérve ismét Kristóffal foglalkozik, mint ahogy azt immár negyedik hónapja teszi. Ő igyekszik a lehető legjobb erőnléti állapotba hozni a nagy bajnokot. Szerinte bizakodóak az eredmények.

– Ami Kristóf erőnlétét, izomzatát illeti, elmondhatom: jó állapotban van – árulta el a Borsnak Zala György.

Doha után beszélgettem vele, a korábban meghatározottak szerint vesz részt erősítő foglalkozásaimon.

Zala arról mit sem tud, hogy az úszótréningekkel hányadán áll a 200 pillangón olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportember.

– Kedvelem Kristófot, jókat szoktunk mindenféléről beszélgetni, igaz, az úszás nem téma közöttünk.

Zala továbbra sem zárja ki, hogy a Honvéd-klasszis célba veszi a párizsi olimpiát.

Ez továbbra is egyedül egy személytől függ, aki nem más, mint Milák Kristóf

– tette hozzá az erőnléti tréner.

A hétvégén a már visszavonult magyar úszó, Kozma Dominik a Magyar Nemzetnek beszélt arról, senki nem tudhatja azt, hogy amivel Milák kísérletezik, nem vezet-e eredményre.

"Mi van, ha Kristóf a nagy könyvekben előírt felkészülésen változtatva is eléri a célját a párizsi olimpián? Az is lehet, hogy éppen új utat tapos ki, amivel ha ugyanolyan sikeres lesz, választási lehetőséget teremt a többi úszónak, hogy így is lehet csinálni, még ha ez nem is tetszik most mindenkinek. Ő egy világcsúcstartó, várjuk ki a végét" – véli a világbajnoki bronzérmes Kozma.