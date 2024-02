Érthetetlen döntések Angliában, Marco Rossi alapemberével folyamatosan kitolnak

Kerkez Milos a Bournemouth edzésén szenvedett bokasérülést még december végén, miután csapattársa, Dominic Solanke ráesett. A fiatal balhátvéd négy angol bajnokiról és egy FA-kupa találkozóról hiányzott, január 25-én, a Swansea ellen lépett újra pályára, csereként játszott egy félidőt az 5-0-ra megnyert összecsapáson.

Kerkez Milos hiába egészséges, nem tud visszakerülni a Bournemouth kezdőcsapatába Fotó: NurPhoto via AFP

A 20 éves futballista teljesen egészséges, ám egyelőre nem tudott visszakerülni a kezdőcsapatba. A West Ham United ellen 13 percet játszott, majd a Nottingham Forest ellen is a találkozó hajrájára állt be (8 perc jutott neki). Szombaton a Fulham várt a „Cseresznyésekre”, Kerkez azonban ismét a kispadról figyelhette az eseményeket, az első 45 perc után pedig már 2-0-ra vezetett az ellenfél. A 13-szoros magyar válogatott hátvéd beállt a szünetet követően és négy perccel ezután szépített a Bournemouth, de a Fulhamnek erre is volt válasza, így végül 3-1-re győzött.

Kerkez eddig 18 angol bajnokin játszott, 13-szor volt a kezdőcsapat tagja és ötször küldte be őt csereként Andoni Iraola vezetőedző. Ebből három az elmúlt bajnokikon történt, kissé érthetetlen, hogy miért mellőzi őt a spanyol tréner, főleg a posztriválisával, Lloyd Kellyvel összehasonlítva.

Kelly a képességei alapján hasonló szinten van, mint a magyar válogatott hátvéd, ám a klubnál való jövőjük teljesen más. Kelly 2019 nyara óta erősíti a Bournemouthot, szerződése pedig idén június 30-án jár le. A 25 éves védő viszont nem szeretne hosszabbítani, így a nyáron ingyen távozik majd az együttestől, korábban az AC Milan érdeklődéséről lehetett hallani vele kapcsolatban.

Kerkez viszont hosszú távú megoldás lehet a vörös-fekete mezes csapatnál, a villámgyors szélső tavaly nyáron került Angliába, szerződésének hosszáról ugyan eltérő információk láttak napvilágot, de eléggé biztosnak tűnik, hogy legalább 2026 nyaráig él a közös megállapodás. Kerkez mindössze 20 éves, és óriási potenciál lakozik benne, ezért furcsa, hogy Iraola miért inkább a biztosan távozó Kellynek szavaz bizalmat.

A Bournemouth legközelebb február 17-én, szombaton a Newcastle United ellen lép pályára az angol bajnokságban. 23 forduló alatt 27 pontot sikerült szereznie, amivel jelenleg a biztos bentmaradást jelentő 13. helyen áll a tabellán.