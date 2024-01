Megérte kockáztatni, ezért hozott nagyszerű döntést Szoboszlai

Szoboszlai Dominik a nagyszerű tavalyi szezonja után rengeteg európai nagycsapatnak felkeltette az érdeklődését és szinte biztosra vehető volt, hogy távozik az RB Leipzigtól. Sokáig arról lehetett hallani, hogy az angol élvonalban negyedik helyen (ezzel a Bajnokok Ligájába jutott) végző, komoly projektet dédelgető Newcastle Unitedhez kerül, ám végül a Liverpool lett a befutó, amely kifizette érte a 70 millió eurós (26 milliárd forint) kivásárlási árát.

Szoboszlai Dominik a Newcastle United helyett a Liverpoolhoz került, ami nagyszerű döntésnek bizonyult Fotó: Instagram/liverpoolfc

Szoboszlai elengedte a Bajnokok Ligáját és úgy döntött, hogy egy igazi európai nagyágyúnál szeretné maradandót alkotni, utólag ki lehet jelenteni, hogy nagyszerűen döntött, a Liverpool ebben a szezonban messze jobban teljesít a fekete-fehér mezes együttesnél.

A Newcastle United 2021-ben tulajdonosváltáson esett át, és a szaúdi szuverén vagyonalap, a Public Investment Fund (PIF) kaparintotta meg a klubot, a pénz innentől kezdve nem szabott határt a „Szarkáknak”. Világsztárok helyett azonban nagy potenciállal rendelkező, fiatal futballisták iránt kutattak, többek között Sven Botmant, Bruno Guimaraest, Anthony Gordont és Alexander Isakot sikerült megszerezniük, akik egyaránt kulcsszerepet vállaltak a tavalyi remek szereplésben. A keret a nyáron egyben maradt, egyedül Allan Saint-Maximin távozott az alapemberek közül.

A Newcastle végül az AC Milan középpálya, Sandro Tonali mellett tette le a voksát, akit hasonló áron hozott Angliába, mint amennyiért Szoboszlai végül a Liverpoolba került. Azonban hiába az anyagi biztonság és a minőségi játékoskeret, a csapat idén kissé elfogyott, a Premier League-ben csupán a 10. helyen áll, elmúlt négy bajnokiját elvesztette. A Bajnokok Ligájából csoportutolsóként kiesett (igaz, a Dortmund, Paris Saint-Germain, Milan hármas mellett nem volt reális elvárás a továbbjutás), a Ligakupában sincs már versenyben, az FA-kupában viszont ott van a legjobb 32 között.

Az együttest sérülések sújtják, de vannak egyéb problémák is. A 64 millió euróért (24 milliárd forint) vett Tonalit 10 hónapra eltiltották a labdarúgástól, miután fogadási botrányba keveredett. Egy másik fontos középpályás, Joelinton ebben a szezonban már nem játszik többet sérülés miatt, ráadásul ittas vezetésért is megbüntették. A 27 éves brazil válogatott szerződése jövő nyáron jár le, a hosszabbítással kapcsolatos tárgyalások pedig elakadtak, így vélhetően a nyáron értékesítenie kell az egyik legértékesebb játékosát a klubnak. A pénzügyi fair play (FFP) „kardja” egyébként is ott lebeg a klub feje felett, ráadásul Bruno Guimaraes maradása sem biztos, őt a PSG csábítja nagy erőkkel.

A Liverpool ezzel szemben köszöni szépen és Szoboszlaival az élen szárnyal az idei szezonban, a bajnokságot 45 ponttal vezeti, a Ligakupában közel áll ahhoz, hogy döntőbe jusson, az FA-kupából kiejtették az Arsenalt, az Európa-ligát pedig csoportelsőként abszolválta. A középpályássor átalakításnak köszönhetően Szoboszlai alapembere a vörös mezes együttesnek, 26 tétmérkőzésen már 1841 percnyi játéknál tart, négy gólt és három gólpasszt szerzett. Sérüléséből ráadásul hamarosan felépül, így vélhetően ott lesz a január 24-i, szerdai Fulham elleni Ligakupa-visszavágón.