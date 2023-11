Dzsudzsák Balázs rekordjára tör Marco Rossi kulcsembere

Kulcsszerepe volt a magyar labdarúgó-válogatott Montenegró elleni győzelmében (3-1) Nagy Ádámnak. A 28 éves futballista amellett, hogy felszántotta a középpályát, a hosszabbításban gólt is szerzett, amivel végleg eldöntötte a három pont sorsát.

77. válogatottbéli mérkőzés a második gólját érte el Nagy Ádám Fotó: Csudai Sándor / Origo

„A második labdák szerintem kulcsfontosságúak voltak, és örülök annak, hogy ott nem csak én, hanem Callum is fel tudtuk venni ezeket, főleg, amikor tudtuk, hogy ütnek-vágnak minket. Pont ez hiányzott az első félidőben, és a legutóbbi bolgárok elleni mérkőzésen, örülök, hogy ez most jól ment. A védekezésnél is jó területeket, helyeket tudtam zárni" - értékelt a lefújást követően Nagy Ádám. Ugyanakkor hozzátette, nemcsak ő, Szoboszlai Dominik és Dibusz Dénes voltak a kulcsszereplők, ebből a sikerből mindenki kivette a részét. Külön kiemelte a fiatal Balogh Botondot, aki Montenegró ellen volt először kezdő a válogatottban.

„Örülök Balogh Botinak, ez volt az első mérkőzése kezdőként, abszolút jól helytállt, az első pár percben kicsit megszeppenve játszott, de utána abszolút felnőtt a feladathoz, le a kalappal előtte is. Nagyon reméljük, hogy minél több fiatal tud majd így bemutatkozni, csak ne az én posztomon" - tette hozzá nevetve. Nagynak ez volt a 77. válogatottbéli mérkőzése, és a második gólját szerezte. Itt azonban nem állna meg, és feltenné a pontot az i-re.

Remélem, hogy minden negyvenedik meccsemre jut egy gól és így, ha minden jól megy, akkor három válogatott góllal tudom zárni a karrieremet.

Dzsudzsák Balázs lépett pályára legtöbbször (109) a magyar válogatottban, Nagy a saját számításai szerint 120-ig is eljutna. Ez pedig nem tűnik feltétlen elérhetetlen célnak, ha az elkövetkező, nagyjából öt évben, 33-34 éves koráig alapember tud maradni, akkor tényleg összejöhet a 120-as mérföldkő.