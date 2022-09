Bombaformában a válogatott focistái: főhet Marco Rossi feje, kit hagy ki

Nehéz feladat vár a Nemzetek Ligája élvonalában csoportelső magyar labdarúgó-válogatottra és szövetségi kapitányára, Marco Rossira is. A telki edzőtáborban összegyűlt kerettagok közül többen remekelnek a klubjukban, mások viszont a nemzeti csapatban tankolhatnak föl önbizalommal és remélhetőleg sikerélménnyel: előbb pénteken (20.45, tv: M4 Sport) Németországban, majd jövő hétfőn a Puskás Arénában, Olaszország ellen.

Schäfer András a tavalyi Eb-n már fejelt gólt a németek vendégeként Fotó: AFP

Összeállításunkból kitűnik, különösen három középpályásunk formája és önbizalma miatt nem kell aggódnia Rossinak.

Schäfer András: a Bundesliga éllovasa

Az Union Berlin még a fővárosban is a „kisebbik” klub a Hertha mögött, mégis hét forduló után veretlenül vezeti a német Bundesligát. Schäfer Andrásék öt ponttal megelőzik a címvédő, örök favorit Bayern Münchent is, amelynek a kerete az övék tízszeresét éri. A télen Dunaszerdahelyről igazolt 23 éves magyar középpályás mára fölvette a topliga ritmusát, a kezdőcsapat állandó tagja.

– Most hagyjuk abba – viccelődött Schäfer a tabella éllovasaként.

Gazdag Dániel: az MLS gólzsákja

Az észak-amerikai profiliga (MLS) Keleti-főcsoportját vezető Philadelphia Union magyar sztárja középpályás létére termeli a gólokat. Gazdag Dániel az idei 33 bajnoki meccsén 19 gólt és 9 gólpasszt termelt, sorra dönti a klubrekordokat és harmadik a liga góllövőlistáján.





Remélem, maradt bennem gól a válogatott mérkőzésekre is

– mondta lapunknak a legutóbb sorozatban öt mérkőzésen eredményes Gazdag, aki az angliai 4-0-s diadal utolsó találatát jegyezte.

Vécsei Bálint: a Fradi jolly jokere

Az NB I-ben és az Európa-liga csoportkörében is hibátlanul menetelő Ferencváros magyar játékosai lendületben vannak, de közülük is kiemelkedik Vécsei Bálint.

A perememberből főszereplővé vált ballábas középpályás a múlt héten előbb Monacóban lőtt győztes gólt az El-ben, majd a bicskei Magyar Kupa-mérkőzésen (2-0 a zöld-fehéreknek) is ő szerezte az egyik Fradi-találatot.