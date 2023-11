Teljesen levetkőzött, kisgatyában ünnepelt a legendás magyar focista

Szombaton ünnepelte 50. születésnapját Dombi Tibor legendás magyar labdarúgó. A korábbi válogatott csatár a mai napig a szurkolók kedvence, s most már azt is tudhatjuk róla, hogy továbbra is kiváló erőben van. Vasárnap ismét a pályán nyújtott emlékezeteset.

Isten éltessen bombázó, köszöntötték a drukkerek Dombit Fotó: KOVÁCS PÉTER

Az atlantai olimpián a magyar válogatottal szereplő Dombi jelenleg a Debrecen pályaedzője, így vasárnap természetesen hivatalból is ott volt a Paks ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. A meccs után minden róla szólt, őt ünnepelte a közönség. Az M4 Sport videójából az is kiderült, hogy felszerelését a szurkolóknak ajándékozta, csak az alsónadrág mardt rajta.

Dombi Tibor páratlan pályafutása során hét bajnoki címet szerzett a Loki csapatával.