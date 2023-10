A pályán kérte meg szerelme kezét a magyar focista: "Örülök, hogy igent mondott" – Videó

"Hozzám jössz?" – feliratú molinót feszítettek ki a tiszaszentimrei labdarúgók a Jászboldogháza elleni meccs előtt, miután csapattársuk, Baga Márk a kezdőrúgás előtt megkérte párja, Nagyfalusi Nóra kezét – írja a szoljon.hu. A focista sikerrel járt, szerelme igent mondott.

Lánykérés Tiszaszentimrén / Fotó: Baga Márk

"Nagyon izgatott voltam, amikor megkértem Nóri kezét. Különleges érzés fogott el, örülök, hogy igent mondott, mert nagyon fontos személy számomra, boldog vagyok, hogy egy ilyen nő van mellettem. Meghatározó szerepet tölt be az életemben a foci, így mindenképpen a pályán szerettem volna megejteni a lánykérést. Mindenkit meghívtam a családból a találkozóra, akiknek köszönöm, hogy eljöttek, illetve hálás vagyok a csapatomnak is, hogy együttműködtek a lánykérésben. A meccs után pedig közösen ünnepeltük a győzelmet, illetve az eljegyzést is" – mesélte a vőlegény.