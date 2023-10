Készül a nagy Messi-Ronaldo show: lecsapnák Beckham kezéről az argentin világsztárt

Beckham ismeri a dörgést

Nem Messi lenne az első sztárfocista, aki kölcsönjátékra használja ki az amerikai liga eltérő programját. Így tett korábban például Messi mostani floridai főnöke, David Beckham is, amikor (2008/09 telén) az LA Galaxy helyett az AC Milanban szerepelt, majd Thierry Henry is így tért vissza a New York Red Bullstól az Arsenalhoz.