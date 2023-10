„Imádom, hogy magyar vagyok!” - ilyen Szoboszlai Dominik szobája - Videó

Még csak 23 éves, de már most ő minden idők legértékesebb magyar labdarúgója! Ódákat zengenek róla, megőrül az egész világ Szoboszlai Dominikért. A Tények Plusz stábját beengedte otthonába az édesapja, még a Liverpool sztárjának a szobáját is megmutatta a kamerának!

Szoboszlai Dominik / Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Nem sok időt tölt Magyarországon, de édesapja most elárulja, hogy mit csinál szupersztár kisfia, ha éppen otthon van! Egyébként Szoboszlai Dominik édesapjának a házában egy valóságos szentély áll, ahol a sportember elmúlt évek relikviái, érmei és fotói díszelegnek.

- Az volt a lényeg Dominiknál, hogy három-négy-öt évesen olyan szinten szeresse meg a futballt, hogy utána eszébe se jusson más sport. De szeretett és kipróbált minden labdajátékot – árulta el a büszke édesapa.

A Liverpool sztárja még az úszást is kipróbálta, de profi labdarúgó édesapja mellett, nem volt kérdés mire fog esni végül a választása. Bár a magyar játékos még karrierje elején tart, de az már most borítékolva van, hogy a jövőben bárhol tárt karokkal fogják fogni. Édesapja ezzel kapcsolatban is érdekes információkat osztott meg:

- Magyarországtól nem fog elszakadni. Nem azért mert itt született, hanem mert szeret itt élni. Szeret Magyarországon lenni. Büszke arra, hogy szeret magyar lenni.

