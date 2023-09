Itt a nagy bejelentés, váratlan helyen tűnhet fel a Ferrari sztárja

Charles Leclerc tehetséges zongorista, de a volán mögött is kiváló. Ebből az következik, hogy Monaco képviseletében esetleg részt vehet az Eurovíziós Dalfesztiválon. A hercegség 2021-ben rajtolt utoljára a fesztiválon, de miután a TVMONACO újra csatlakozott az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének tagjai közé, nyitva az út.

A 25 éves pilóta a közösségi médiában reagált a monacói tévések döntésére, majd a saját esélyeiről szólva megjegyezte:

Hajlandó vagyok fellépni.

A Ferrari 25 éves szupersztárja akkor kezdett el újra komolyabban is zongorázni, amikor az F1-et szüneteltették a Covid-19 járvány idején. Kiderült, nagyon ügyes ezzel a hangszerrel, melyen már F1-es karrierjét megelőzően is gyakorolt.

Saját dalokat is ír, teszi ezt sikerrel. Eddig megjelent három kislemeze igazolja zongoratudását, valamennyi alkotásának F1-es ihletésű címe van.

A Classic FM-nek nyilatkozva a következőket jelentette ki:

Négyéves korom óta az életem mindig a sebességről szólt, ezért elkezdtem versenyezni.

Leclerc rajongói örülnek a fesztivállal kapcsolatos tervének, írja a talkSPORT, Malmőben valóban színre léphet. Több klipet megosztottak az F1-es sztár énektudásáról, bár akadnak, akik szerint még csiszolnia kell énekhangján. Az egyik klipen látni, hallani, amint Leclerc előadja Harry Styles Adore You, illetve Ellie Goulding Love Me Like You Do című kompozícióját.