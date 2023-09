Maga Szoboszlai Dominik is elismerte, hogy alaposan felkészülnek rá az ellenfelek, mióta a Liverpool labdarúgója. A válogatott csapatkapitányát faragták a szerbek és vasárnap a csehek is. A Puskás Arénában elvileg barátságos meccset játszottak a csapatok, ez azonban nem volt békés. Többször is komoly összetűzés alakult ki a pályán, a képre kattintva ezekről a jelenetekről nézhetsz meg galériát.