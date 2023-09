Parázs meccsen maradt veretlen a magyar fociválogatott

Felkészülési meccsen is megtöltötték a magyar szurkolók a Puskás Arénát, a fociválogatott három nappal a szerbek legyőzése után tétnélküli, ám végül cseppet sem barátságos találkozón fogadta Csehországot. Az MLSZ már órákkal a meccs előtt jelezte, gyakorlatilag minden belépő elkelt, akinek nincs jegye, az el se induljon a stadionba.

Az idei évben még veretlen magyar válogatott kezdőcsapata egy helyen változott a belgrádihoz képest, Nagy Ádám helyére került be Kalmár Zsolt.

Az első félidő is izgalmas volt, de a gólok és a parázs jelenetek a szünet után érkeztek. Sallai Roland megszerezte 11. találatát is a nemzeti együttesben, ezzel nálunk volt az előny.

A találatot ide kattintva nézheted meg.

Sallai Roland gólöröme, Fotó: Origo

Sajnos egy védelmi hibánkat kihasználva egyenlíteni tudtak a csehek, ám túlzás lenne azt állítani, hogy békés lett volna a döntetlen. Noha barátságos volt a meccs, többször estek egymásnak a játékosok, s bizony voltak durva belépők is.

A döntetlen azt jelenti, hogy együttesünk továbbra is veretlen 2023-ban. Folytatás október 14-én, idehaza, a szerbek elleni Eb-selejtezőm.