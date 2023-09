Marco Rossi súgott a Fradiról a liláknak

A belga Genk és a szerb Csukaricski sem lebecsülendő, de az erőviszonyok alapján tavasszal mégiscsak a sorozat prágai döntőjéig menetelt olasz Fiorentina ígérkezik az FTC legnehezebb ellenfelének a labdarúgó Konferencia-liga főtáblájának F csoportjában. Ennek kapcsán hazájában kérdezték Marco Rossit, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitányát, aki óva intette a Violákat bajnokcsapatunk lebecsülésétől.

Marco Rossi a Fradi-stadionban: két válogatottjára, Dibuszra és Vargára hívta föl az olaszok figyelmét Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Rossit a Radio Bruno műsorában faggatták a folytatásban természetesen már új szerb edzője, Dejan Sztankovics dirigálta Fradiról, amely idén sorozatban már ötödször jutott be valamely európai kupasorozat csoportkörébe. Az 58 éves szakember többek között elmondta: Magyarország jelenlegi legerősebb klubcsapatáról van szó, amely gazdag történelemmel büszkélkedhet, és az utóbbi öt évben kisajátította magának a bajnoki címet.

– Nem lebecsülendő csapat, és nem is hiszem, hogy a Fiorentina ezt tenné, még ha a violákat is érzem egyértelműen erősebbnek. Az olasz csapat nyilván legalább olyan jól próbál majd szerepelni, mint az előző szezonban. Ha még jobban, az azt jelentené, hogy megnyeri a sorozatot – fogalmazott Rossi, majd rátért a Fradi legveszélyesebb erősségeire is, akikkel meggyűlhet a firenzeiek baja.

Ekkor játszanak egymással Az F csoport két F-betűs csapata október 5-én (a 2. játéknapon) 21 órától Firenzében csap össze először, majd a december 14-i záráson Budapesten, 18.45-től rendezik a "visszavágót".

Ezúttal a kapust és a középcsatárt hívtam bea magyar válogatottba, utóbbi különösen remek formában futballozik. Nagyon jól játszik

– utalt nemzeti csapatunk szakvezetője Dibusz Dénesre és főként arra a Varga Barnabásra, aki nyáron Paksról NB I-es gólkirályként a Fradiba igazolva még inkább rálépett a gázpedálra: 12 tétmeccsen már 14 góllal és 6 gólpasszal segítette új klubcsapatát.

Ráadásul a 28 éves center legutóbb a Rossi-csapatban is megszerezte első találatát: a júniusi, Litvánia elleni hazai Európa-bajnoki selejtezőn (2-0), harmadik válogatott mérkőzésén szerezte meg az első gólját.

– Magas minőséget képvisel a keretük, Traoré (a balszélső Adama Traoré – a szerző) az egyik, akire leginkább figyelni kell – tért át Rossi válogatott kerettagjai után a legjobb formában focizó Fradi-légiósra: az 52-szeres mali válogatott támadó szezonbeli mérlege 12 tétmérkőzésen 10 gól és 5 gólpassz.

Nagyon masszív csapat, amely most átalakult, de most meccsről meccsre egyre inkább összeérik.

A Ferencváros szurkolótábora a legnagyobb Magyarországon, tagjai folyamatosan drukkolnak és nagyon hevesek. Igazi látványosság minden mérkőzésük – emelte ki Rossi.