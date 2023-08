Marco Rossi alaposan meglepett mindenkit, erre senki nem számított

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a teljesítményükkel mindannyian rászolgáltak a meghívóra. Kata rendszeresen játszik, nagyon jól kezdte a bajnokságot, taktikailag is nagyon jól látja a dolgokat, Szuhodovszkiról pedig ugyanezeket tudom elmondani. Horváthnak is nagyon jó adottságai vannak, neki is folytatnia kell azt a fejlődést, amit az utóbbi időszakban láttunk tőle, de nagyon jó úton halad. A Kecskemétnél végzett kitűnő szakmai munkát jól mutatja, hogy három játékost is adnak a keretbe.