Nem elég az óránkénti 6 milliós bér, Neymar őrületes igényeket szabott a szaúdiaknak

Kylian Mbappé nem kért a dúsgazdag al-Hilal mesés ajánlatából, a Paris Saint-Germainból több hónapja elvágyódó Neymar viszont rábólintott a szaúdi klub megkeresésére, a 124-szeres brazil válogatott futballista 80 millió fontért (36 milliárd forint) igazolt a közel-keletre, ahol évi 128 millió font (57 milliárd forint) üti a markát. Ám ez még nem minden, a brazilnak - az óránként 6,6 millió forintnak megfelelő bér mellett - további hihetetlen követelései vannak.

Neymar a Paris Saint-Germain után a szaúdi al-Hilalhoz igazolt Fotó: AFP

Neymar egy 25 szobás (!) házban szeretné eltölteni az elkövetkező két évét, ekkora méretre azért lenne szüksége, hogy családja és barátai is kényelmesen tudjanak ott élni. A medence szintén rajta van a kívánságlistán, fontos paraméterek szintén vannak, a méretének legalább 10 méter szélesnek és 40 méter hosszúnak kell lennie, írja a The Sun. Emellé szaunára is szüksége van Neymarnak, de nem egyre, hanem háromra.

A házban ötfős személyzetet akar, ketten a takarításért lennének felelősek, ketten pedig a megfelelő étrend betartásáért dolgoznának. A 31 éves játékosnak a kedvenc italmárkája is kell, a hűtőben a favorit gyümölcsleveire van szüksége. A közlekedésnél nem egy, hanem nyolc autóra vágyik, négy Mercedes G Vagon, egy Mercedes furgon, valamint egy-egy Bentley Continental GP, Aston Martin DBX és Lamborghini Huracan van a kívánságlistán - utóbbi három luxuskocsi körülbelül 510 ezer fontba (228 millió forint) fáj. Ehhez dukálna egy sofőr, aki a nap 24 órájában a brazil klasszis rendelkezésére kell álljon. „Természetesen” azonban nemcsak a földi, hanem a légi közlekedés is fontos, Neymar és családja számára egy privát repülőgép állna a rendelkezésre, amely bármikor használatba kerülhet.

A 31 éves futballista az al-Hilalban többek között Kalidou Koulibaly, Szergej Milinkovics-Szavics, Ruben Neves és Malcom mellett fog játszani.