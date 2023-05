Szétesik a PSG, Messi után Neymar is lelép Párizsból

Lionel Messi kapcsolata megromlott mind a Paris Saint-Germain vezetőivel, mind pedig a szurkolókkal, a hétszeres argentin aranylabdás két év után biztosan távozik majd a francia fővárosból, vélhetően korábbi csapatához, a Barcelonához ír majd alá. Azonban nemcsak Messi, hanem Neymar is kereket oldana a nyáron, a brazil szintén egyre boldogtalanabb a topklubnál, ahol március óta nem játszott tétmérkőzést sérülés miatt.

Neymar Franciaországból Angliába költözne a nyáron Fotó: AFP

A francia L’Equipe már azt is tudja, hogy hova igazolhat a 31 éves brazil. A sportlap úgy tudja, a befutó a Manchester United lehet, a két klub pedig már tárgyal egymással Neymarról. A mértékadó Transfermarkt 70 millió euróra (26 milliárd forint) taksálja a szélsőt, szerződése 2025. június 30-ig szól, vélhetően azonban a PSG hajlandó lenne olcsóbban is megválni tőle, mivel az együttes a jövőben a fiatal, francia tehetségekre építene, akiknek a vezére Kylian Mbappé lenne.

Neymarnak a Manchester United már csak azért is klappolna, mert az angol sztárcsapatban három válogatott csapattársa is játszik, Antony, Casemiro és Fred. A The Sun szerint a brazil trióból Casemiro az, aki minden követ megmozgat a klubon belül azért, hogy Neymar is csatlakozzon hozzájuk.

Nem lesz könnyű dolga a vörös ördögöknek, ugyanis Angliából a Chelsea és a Newcastle is élénken figyeli Neymar helyzetét. A 31 éves támadó 2017 augusztusában igazolt a PSG-hez, azóta 173 tétmérkőzésen 118 gólt és 77 gólpasszt jegyzett.