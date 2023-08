„Jobb, ha felkészülsz” – válogatott társa nem hagyta annyiban Szoboszlai szavait

A múlt héten Kerkez Milos pályára lépésével lett ismét magyar futballistája az angol elsőosztálynak. A Bournemouth színeiben nagyszerű teljesítményt nyújtott, a középcsapat pontot szerzett a West Ham United ellen (1-1), a 19 éves balhátvéd pedig rögtön belopta magát az angol szurkolók szívébe.

Szoboszlai Dominik nagyot küzdött első liverpooli tétmérkőzésén Fotó: Ian Walton

Vasárnap Szoboszlai Dominik következett, a 22 éves futballista Kerkezhez hasonlóan szintén a kezdőcsapatban kapott helyet, a Liverpool pedig döntetlent ért el a Chelsea otthonában (1-1). A középpályás végig a pályán volt, Jürgen Klopp vezetőedző és az angol szaklapok is méltatták a lefújást követően. A következő forduló magyar szempontból igazi csemege, a Liverpool ugyanis a Bournemouth-t fogadja augusztus 19-én, szombaton. Szoboszlai már most megkezdte a mentális hadviselést és az Instagramon szólt be Kerkeznek.

A balhátvéd legfrissebb fotója alá kommentelt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Hamarosan találkozunk

– üzent hadat Szoboszlai Kerkeznek, aki válaszolt is az üzenetre.

Jobb, ha felkészülsz.

A két együttes legutóbbi öt egymás elleni mérkőzéséből négyet a Liverpool nyert, egyszer pedig a Bournemouth diadalmaskodott. A tavalyi két párharcuk meglehetősen hektikusra sikerült, 2022 augusztusában a Liverpool 9-0-ra (!) győzött az Anfield Roadon, akkor Luis Díaz és az azóta Szaúd-Arábia távozó Bobby Firmino is duplázott. Idén márciusban azonban a Bournemouth bosszút állt, és 1-0-ra győzni tudott.