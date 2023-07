„Meg fogsz halni, te szuka” – halálosan megfenyegették a brazil focista feleségét

Továbbra is rács mögött él a brazilok egykori válogatott futballistája, Dani Alves. Az FC Barcelonában is szerepelt védőjátékos tavaly december 30-án a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt egy barcelonai éjszakai mulatóban. Felesége, Joana Sanz már korábban is tervezte, hogy emiatt elválik a férjétől. Döntését nem változtatta meg, és emiatt ismeretlen személyek halálos fenyegetéssel zaklatják.

– Madridba költöztem, hogy nyugodtabban végezhessem a munkámat – tudatta a modellként dolgozó Sanz.

A gyalázkodó, fenyegető üzenetek azonban ott is elérték.

¡RECIBE AMENAZAS! 😓



Joana Sanz, expareja de Dani Alves denunció amenazas por dejar al futbolistahttps://t.co/sXUulDpm5p — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 25, 2023

"Meg fogsz halni te szuka, bárhol megtalálunk” – idézte a modell a gusztustalan megjegyzéseket. Aztán utalt arra, hogy ez a 2023-as éve igencsak nehéz számára, mert Dani Alves tette mellett az édesanyja is meghalt, rákbetegség vitte sírba.

Mindnyájunknak vannak gyenge napjai, például a mai, amikor hiányzik az anyám, és muszáj olvasnom ezt a sok gyalázkodást

– zárta mondandóját Joana Sanz.