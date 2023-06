Óriási siker, Szoboszlai góllal és kupagyőzelemmel búcsúzhat

Szoboszlai Dominik és Willi Orban is kezdőként lépett pályára az RB Leipzigben szombat este a Franfurt elleni kupadöntőben. Az első félidőben nem esett gól, de a második félidőben a lipcseiek betaláltak, a 71. percben Nkunku lövése után egy frankfurti lábról vágódott a hálóba a labda. Amikor már úgy tűnt, egy gól dönt, a 85. percben Szoboszlai is betalált, jobbról, laposan a hosszú sarokba gurított. Ezzel a két góllal az RB Leipzig 2-0-ra nyert, és megvédte címét, hiszen tavaly is elhódította a trófeát.

Fotó: AFP

Könnyen lehet, hogy Szoboszlai góllal és kupagyőzelemmel búcsúzik, ugyanis hetek óta arról olvasni, hogy a Newcastle Unitednél folytatja a pályafutását. Az RB Leipzig a múlt héten véget ért német bajnokságban bronzérmet szerzett.