Nagypályások, akik kispályán is királyok lennének: cél a Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntő

Július 1-én, szombaton folytatódik a négy állomásból és a nagydöntőből álló Tippmix Minifoci Magyar Kupa. A finálé előtti utolsó helyszín Balatonfűzfő lesz, ahol remek csapatok lépnek majd pályára, így ismét kiváló torna várható. A Tippmix Minifoci MK balatonfűzfői állomásáról a Squadra Anonima csapatát mutatjuk be.

A Squadra Anonima fiatal csapatnak számít a minifoci világában, ugyanis csak 2021 év végén alakult meg a klub, viszont a keret nagy része már régóta együtt játszik, így igazán összeszokott együttesről van szó. A gyorsasággal és az erővel sem lesz gond a Balatonfűzfőn is induló csapatnál, mivel a játékosok néhány kivétellel 1999 és 2004 között születtek, így szinte még ificsapatnak számítanak.

"Egészen pontosan 2021 decemberében alakultunk, szóval mondhatjuk, hogy elég fiatal a klub. A kezdetekben a nagypályás Pátyi SE csapatából álltunk össze hat-nyolc emberrel, és így kezdtünk el kispályázni. Majd ahogy jött egy-két jobb eredmény egyre többen lettünk különböző csapatokból" - mondta a Squadra Anonima csapatvezetője, Pankotai Krisztián. Hozzátette, jelenleg is olyanok alkotják a csapatot, akik együtt nevelkedtek, de legalább hat éve ismerik már egymást.

A Squadra Aninima csapata is jó eséllyel pályázik a döntőre Fotó: Vaszko Viktor

"Abból kifolyólag, hogy a keretből mindenkinek a nagypálya a prioritás, állandóan változik az összetételünk, mert szezon közben sokan nem érnek rá. Van hát-nyolc állandó játékosunk -nagyrészt pátyiak és perbáliak - és rajtuk kívül a többiek beugrósok. Itt szeretnék köszönetet mondani Farkas Olivérnek, Cserei Norbertnek és Garamvári Máténak, akik mindig a csapat rendelkezésére állnak. Úgy érzem, hogy ha a legerősebb kerettel tudunk kiállni akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt" - tette hozzá Pankotai. Erre volt jó példa a Budapest Bajnokság is, ahova az amatőr Kőbánya Liga megnyerésével jutottak be. Ezen a tornán négy nagyon erős csapattal játszottak, három alkalommal a legjobb kerettel álltak ki, végül egy döntetlen mellett két egygólos vereséggel zártak, amire joggal nagyon büszkék.

"A nyári tornákat, bajnokságokat igyekszünk komolyan venni és jó eredményeket elérni. Hátha ez majd ösztönzi a játékosokat arra, hogy szezon közben is többször jöjjenek és egyre jobban összeálljon a csapat. Az MK balatonfűzfői fordulójára is készülünk, és annak ellenére, hogy az NB III-ban már elkezdődött a felkészülés, így is egy jó brigád gyűlt össze. Elsődleges célunk, hogy jól érezzük magunkat, de nem titok, hogy szeretnénk az első kettőben végezni és bejutni a nagydöntőbe. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerül ebből megvalósítani" - zárta a gondolatait a csapatvezető.

Fiatal csapattal érkezik a Squadra Anonima Fotó: Vaszko Viktor

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origo! A kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon az Origón!

A Magyar Minifutball Kupa támogatója a TIPPMIX!