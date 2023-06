„Megatehetség, egy Zlatan” - Dárdai a legkisebb fiát is mély vízbe dobja a Herthánál

Két nagyobbik fia, Palkó és Márton után harmadszor is szó szerint házon belül talált erősítést Dárdai Pál. A Hertha régi-új vezetőedzője a legfiatalabb sarját, a 17 éves Dárdai Bencét is mély vízbe dobta, egyelőre a német másodosztályú bajnokságra készülő csapata edzésén.

Dárdai Bence lehet a negyedik Hertha-játékos a családból, apja és két bátyja után Fotó: Instagram/herthabsc

A támadó középpályásként bevethető Bence egyébként június 2-án éppen Budapesten, az Új Hidegkuti-stadionban nyert U17-es Európa-bajnoki címet német színekben (a franciák ellen megnyert döntő végén ő is belőtt egy tizenegyest).

Most pedig újabb nagy lépést tett a karrierjében. Dárdai Bence tavaly nyár óta már a Hertha U19-es csapatát erősítette (hat gólt szerzett), most pedig akár azt is bizonyíthatja, hogy apja és csapata segítségére lehet a Bundesliga másodosztályában.

A tehetséges focista első felnőtt edzéséről a berlini Kurier kiemelte: magabiztos volt és megmutatta, mi mindent tud a labdával. A lap szerint a "megatehetségről" az U17-es német válogatottban már kiderült, mennyire "győztes típus". Most két hete lesz arra, hogy megragadjon a berlini keretben, amelyet apja és egyben edzője szűkíteni fog az ausztriai edzőtáborra.

Legidősebb bátyja, az azóta az NB I-es Fehérvárt erősítő, magyar válogatottban is bemutatkozott Dárdai Palkó már öt éve felhívta a figyelmet kisöccse tehetségére és karakterére:

– Később természetesen szeretnék egy csapatban játszani az öcséimmel a Herthában. Azt hiszem, ilyen még sohasem történt a Bundesligában. A kertünkben persze már gyakran előfordult. Olyankor Márton uralja a középpályát, én elfutok a szélen, beadok Bencének, aki gólt szerez. Őt egyébként Ibrahimovic után

Zlatannak hívjuk, mert hasonló karakter

– mondta akkor Palkó a Bildnek.