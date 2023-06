Óriási örömhírt kapott a Dárdai család: Németországban jelentették be

Dárdai Pál számára balul sült el az újabb visszatérés a Hertha BSC kispadjára, hiszen két sikeres beugrás (2015, 2021) után, idén nem sikerült benntartania lubját a német labdarúgó-Bundesliga élvonalában. Ráadásul még a legidősebb fia, Palkó is kis híján az NB II-ig zuhant a Fehérvár játékosaként. A magyar edző fiai mégis gondoskodnak az örömhírekről ebben a nehéz időszakban.

Dárdai Pál (balra) mellett a középső fia, az utánpótlás-Eb-re készülő Márton Fotó: Nemzeti Sport

Dárdai Pál három fia közül a legfiatalabb, Bence pénteken éppen Magyarországon, az MTK stadionjában nyert Európa-bajnoki címet a német U17-es válogatott egyik erősségeként.

Most pedig kiderült, hogy rövidesen a középső Dárdai fiú, Márton lekopírozhatja öccse bravúrját. A Hertha 21 éves védőjét ugyanis jelölte bő keretébe Antonio Di Salvo, a címvédő (2021-ben éppen a magyarországi-szlovéniai kontinenstornán győztes) német utánpótlás-válogatott szövetségi edzője.

Az U21-esek idei Eb-jét június 21. és július 8. között Románia és Georgia rendezi meg; az ellenfelek sorrendben Izrael, Csehország és Anglia lesznek. Németországban azért is kiemelt jelentőségű ennek a korosztálynak a szereplése, mert a 2024-es, hazai felnőtt Európa-bajnokságra a jelenlegi négynél is több játékost építenének be Dárdaiék soraiból a Nationalelfbe. Korábban a németek világ- és Európa-bajnok exklasszisa, Thomas Hässler elmondta, szerinte Dárdai Márton rövidesen akár a német A-válogatottban is helyet kaphat.