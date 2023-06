Fontos időszak elé néz Michael Schumacher felesége: „Ajándék vagy fentről mindannyiunknak”

Emberfeletti, amit Michael Schumacher 2013 végén elszenvedett súlyos síbalesete óta tesz a családjáért a legendás autóversenyző felesége, Corinna Schumacher. Hirtelen a családfő szerepében találta magát, ráadásul szeretett sportágában, a westernlovaglásban is aktívan szerepet vállal. Igaz, már nem versenyzőként, de szervezőként és világklasszisá lett lányuk, Gina Schumacher édesanyjaként is.

Corinna férje, Michael Schumacher már tizedik éve ápolásra szorul / Fotó: AFP

Corinnának svájci otthonuk közelében, Givrinsben és az Egyesült Államokban, a texasi Gordonville-ben is van lovasfarmja (utóbbiban több mint 130 ló él a 200 hektáros területen). Előbbi, a CS Ranch egyben remek versenyhelyszín is. Július 3. és 8. között ott rendezik meg több ifjúsági korosztály, illetve az amatőrök és a parasportolók lovas világbajnokságát, valamint a svájci bajnokságot és egy hagyományos lovas showt is. A rangos és jelentős pénzdíjért kiírt nemzetközi versenyekre 17 országból érkeznek résztvevők Schumacherné birtokára. Hogy minden a legnagyobb rendben zajlik majd, arra a hétszeres Forma-1-világbajnok felesége a garancia.

Hogy a gyerekein túl a munkatársai is imádják Corinna asszonyt, jelzi, hogy „a világ abszolút legönzetlenebb nőjeként” írtak róla nemrég, anyák napja alkalmából a lovastanya Facebook-oldalán:

Kétségkívül egy ajándék vagy fentről mindannyiunknak. A családod iránti szeretetted a véredben van. Mindennél jobban szeretünk, és nem tudjuk kifejezni a hálánkat mindazért, amit teszel értünk

– üzenték Corinna Schumachernek.

Schumacherék lánya, Gina ünnepelt sztárja a tengerentúlon igazán népszerű westerlovaglásnak.

A 26 éves sportolónő tavaly több mint egymillió dollárnyi (350 millió forint) pénzdíjt nyert a versenyeken.