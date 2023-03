Nem adja föl a Fradi: Dibusz és Csercseszov hadat üzent a Leverkusennek

Hiába játszott jól a meccs nagy részében a Fradi, az elején és a végén kapott gólokkal 2-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen otthonában, a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján. A magyar bajnokcsapat szempontjából balszerencsés találkozó után a csapatkapitány Dibusz Dénes a vereség ellenére is viszonylag optimistán nyilatkozott az M4 Sport adásában.

Az eredmény miatt csalódottan köszönték meg Dibusz Dénesék a Fradi-szurkolóknak a buzdítást Fotó: MTI

Nagy kár ezért az eredményért, több volt ebben a mérkőzésben. Így azért nagyon nehéz lesz a visszavágó. Összességében szerintem pariban voltunk.

Az elején volt egy kis alárendeltség, gyorsan vezetést is szereztek, de nagyjából húsz perc után úgy éreztem, rátaláltunk, hogy mi működhet a Leverkusen ellen. Utána már istenigazából nem volt különösebb helyzetük. Többnyire meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak jó lehetőségeink, helyzeteink, az ő játékukban semmivel sem volt benne jobban a gól, mint a miénkben. Sajnos a végén volt egy nagyszerű szabadrúgásuk, és a kapufáról kipattanó labdára ők értek oda előbb – foglalta össze a leverkuseni meccset a Fradi magyar válogatott kapusa.

Dibusz a jövő csütörtöki visszavágóval kapcsolatban elmondta: lehet esélye a magyar bajnoknak, ha a várhatóan több tízezer szurkolója előtt vezetést szerez a Bundesliga-középcsapat ellen.

Dibusz: Rendbe kell tenni a fejeket

– Levonjuk a következtetéseket és a tanulságokat mindebből. A vezetődzőnk is arról beszélt most az öltözőben, hogy a második mérkőzés nyilván más lesz, és bármilyen kételyünk is volt a saját játékunkkal kapcsolatban, az a visszavágóra szét fog oszlani.

Szerintem az lesz a kulcs, hogy meg tudjuk-e szerezni a vezetést a hazai meccsen. Onnantól indulhat egy új mérkőzés.

De addig még van egy bajnokink, úgyhogy gyorsan regenerálódni kell, rendbe tenni a fejeket, behúzni a hétvégi meccset, és akkor készülhetünk a visszavágóra

– mondta Dibusz.

Hozzá hasonlóan Ryan Mmaee és a kapufáig jutó Kristoffer Zachariassen is jónak ítélte meg a Fradi játékát a meccs javarészében. Abban bíznak, hogy a visszavágón szurkolóik támogatásával ez eredményben is megnyilvánul majd.

Csercseszov: nincs még vége!

– Nagyjából sikerült azt a játékot nyújtanunk, amit elterveztünk. Sajnos egy ilyen mérkőzésen nyilván nincs tíz lehetőségünk kapura lőni, de az ellenfélnek sem volt sok. Két szerencsétlen góllal alakult ki a végeredmény.

A párharcnak még nincs vége, most kezdődött!

– adta ki a jelszót Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző is.

Csercseszov nem adta föl Fotó: MTI

A budapesti visszavágót jövő csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) rendezik a Puskás Arénában, amely a rangos kupasorozat döntőjének is otthont ad majd május 31-én.