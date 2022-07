Sztárklubok hívják Dárdai Pál fiát

Dárdai Márton magyar szerelmével, Vanesszával egy görög szigeten pihen rá az előtte álló kihívásokra. Fogalmazhattunk volna úgy is, hogy az előző szezon fáradalmait heveri ki, de apja tavaly novemberi menesztése óta többet játszott a német U21-es válogatottban, mint a Herthában. Ezért is veszik biztosra, hogy a topliga kiugró tehetségeként emlegetett futballista távozik Berlinből.

Dárdai Márton tavaly november óta alig kapott játéklehetőséget a HerthábanFotó: Instagram

A 20 éves, német és magyar kettős állampolgárságú Dárdai Mártont az év elején kis híján kölcsönadták Svájcba, most viszont nevelőegyesülete öt német riválisa is egérutat biztosítana neki a berlini kispadról. Sajtóértesülések szerint a 2021/22-es bajnokságban kilencedik Hoffenheim a ballábas védő legkitartóbb kérője, de a Wolfsburg (12.) és három Bajnokok Ligája-főtáblás klub is lát benne fantáziát: az előző kiírásban ezüstérmes Borussia Dortmund, a negyedik RB Leipzig és az Európa-liga győzteseként BL-csoportkörös Eintracht Frankfurt (11.).

A tehetséges és sikerre éhes fiatalokra mindig bátran építő lipcseieknél a Dárdai-fiú együtt játszhatna három magyar válogatott játékossal, Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal is. Az átigazolásokkal és statisztikákkal foglalkozó Transfermarkt szerint egyébként erre van a második legtöbb esély.

Dárdai Márton eligazolása szinte biztosra vehető a német sportsajtó szerint. Csak az nehezíti meg a tárgyalásokat, hogy tavaly nyáron 2025-ig szóló szerződést írt alá Berlinben, így a Hertha megkérheti az 5 millió euróra (2 milliárd forint) taksált focista árát.