Így búcsúzott Suhajda Szilárd a feleségétől csúcshódítás előtt - Videó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, továbbra sem tudni semmit arról, hol van Suhajda Szilárd, aki szerdán kezdte meg a csúcstámadást a Mount Everestre. A magyar hegymászó azóta nem adott jelet magáról, egy ország aggódik érte.

Suhajda Szilárd

Felesége is kisfia itthonról figyelik az eseményeket, ahová a Hír Tv stábját is beengedték. Most pedig egy riportban bemutatták az idegőrlő várakozással teli pillanatokat, amikor Suhajda Szilárd és felesége utoljára szót válthatott egymással.

A szerda délelőtt történt beszélgetésben felesége kérdésére, hogy képes-e felérni a csúcsra, és visszaereszkedni, Szilárd határozott igennel válaszolt.

Csütörtökön serpák indultak a magyar hegymászó keresésére, hogy megvizsgálják a 4-es tábort környékét, és átnézzék a sátrakat, nem fekszik-e épp valamelyikben – írja a Mandiner.

