Nemi erőszak: „A nő hozzá dörgölőzött” - egy szemtanú mentheti meg Dani Alvest a börtöntől

Az egykori brazil válogatott labdarúgó, Dani Alves nemierőszak-ügyében - a saját védőügyvédjének kérésére - új vallomást tesz a bajban lévő játékos barátja - írja a spanyol Marca.

Dani Alves Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Mindent megbeszéltek

A gyanú szerint tavaly decemberben egy barcelonai éjszakai lokálban az egykori brazil válogatott labdarúgó, Daniel Alves megerőszakolt egy 23 éves nőt. A Sutton mulató toalettjében állítólagosan elkövetett szexuális zaklatás kapcsán még mindig sok a bizonytalanság. Ezúttal kizárólag jó barátja, Bruno Brasilt hallgatják majd meg. A férfi rendszeresen látogatja Dani Alvest a börtönben, és meglepő dolgokat kíván előterjeszteni.

Újdonság várható

„Dani Alves valamennyi lánnyal beszélt, társalgott a bárban, ahogyan azt én is tettem, de ő az állítólagos áldozattal lényegesen többet - nyilatkozta Bruno Brasil. - A nő közeledett hozzá, és tánc közben hozzádörgölőzött, felhívta magára a figyelmet. Emlékszem, az éjszaka egy pontján Dani elvált tőle azért, hogy másokkal is beszélgethessen, de a fiatal nő ismét megkereste. Külön-külön mentek be, majd jöttek ki a mosdóból. A benti tartózkodásuk körülbelül 15 percig tartott. Utána minden normális volt, zajlott tovább az este, nem mondtak semmi különöset."