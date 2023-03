Elúszhat minden, Szoboszlaiék a legrosszabbkor fogynak el

Szoboszlai Dominikék nemrég még három sorozatban is csúcsra törtek: amellett, hogy a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjére készülődtek, versenyben voltak a német bajnokságban és kupában is.

Orbán Willi és Szoboszlai kitartanak, de mellőlük hullanak a csapattársaik Fotó: AFP

A Bundesligában aztán egy dortmundi vereséggel lépéshátrányba kerültek (legyőzőjük és a Bayern München mögött is 7 ponttal lemaradtak), a BL-ben pedig 1-1-gyel utaznak a favorit Manchester City otthonában rendezendő visszavágóra – méghozzá nagyon rossz előjelekkel, sérülésektől megfogyatkozva.

A szombaton a Mönchengladbachot fogadó, majd kedden (21.00, tv: M4 Sport) Manchesterben pályára lépő lipcsei csapat egyik edzésére csak 13 mezőnyjátékos maradt a héten. A többiek vagy betegek, vagy sérültek, vagy még nem bevethetőek a sérülésükből lábadozva. A maródiak közé tartoznak olyan erősségek is, mint például Gulácsi Péter, Dani Olmo, Xaver Schlager és Christopher Nkunku.

– Tizenegy embert azért még össze tudunk állítani, de nyilván mindig fájó, ha ilyen fontos húzóemberek esnek ki. De meg kell próbálnunk egységes csapatként pótolni őket. Azoknak a srácoknak, akik az utóbbi időben javarészt csak edzettek, de viszonylag keveset játszottak, most jó teljesítménnyel kell előrukkolniuk, és előretörve befoltozni a keletkező lyukakat. Most mindenkire szükség van, aki pályára lép, annak kilencven percen át a legjobb teljesítményt kell nyújtania. Ha fájó is a dortmundi vereségünk, vannak még céljaink. Optimista vagyok, hogy elérjük őket – üzente a most lehetőséghez jutó társainak a csapatkapitány Orbán Willi.

A 37-szeres magyar válogatott védőt a német profizmusban is példaképként emlegetik a tudatos felkészülése, mindent a futballnak alávető életmódja miatt. Nem véletlenül hívta föl most is a csapattársai figyelmét, mire figyeljenek oda különösen ebben a nehéz időszakban, hogy elkerüljék a sérüléseket. A már említett beugrókon túl azok is – mint például az idén remekelő, keresett alapemberré vált Szoboszlai Dominik –, akiknek a megszokottnál többet kell játszaniuk, nem jut nekik elég pihenő, hiszen nincsenek mögöttük megfelelő cserék a kispadon.

– Profi sportolóként tökéletesítened kell az alapokat: az alvást, az étkezést, a regenerációt. Sok balszerencsés szalagsérülésünk is van, de mindenkit arra biztatok, hogy a szabadnapjaikon is mindent megtegyenek, hogy egészségesek maradjanak – mondta Orbán Willi.