"Nem vagy szép kismama, olyan vagy, mint egy bálna"- Hosszú Katinkába csúnyán beleszállt egy kommentelő

Hosszú Katinka március 16-án egy érzelmes videóval közölte: gyermeket vár. Az Instagramra feltöltött Who is Katinka?" ("Kicsoda Katinka?") című videóban a háromszoros olimpiai bajnok úszónőről riválisai és pályatársai mondtak egy-egy jellemző szót, majd az Iron Ladyvel zárult a felvétel, aki gömbölyödő pocakkal a medencében bejelentette, már nem csak úszó, immár anya is.

Fotó: Szabolcs László

Az úszónő és férje Floridába ment nyaralni, ahonnan több fotót is megosztottak, olyat is, ahol Katinka bikiniben pózol széles mosollyal. A rajongók gratuláltak az örömhírhez, boldog babavárást és sok egészséget kívántak. Vannak azonban még mindig olyan emberek, akiknek az érzelmi intelligenciájuk nem éri el a minimumot sem, és még egy állapotos nőbe is beleszállnak. Egyikük azt írta, gratulál a "minden szintű gyarapodáshoz", mert szerinte jól meghízott az olimpiai bajnok, más egyenesen úgy fogalmazott, hogy "hát te nem vagy szép kismama, olyan vagy, mint egy bálna". Megint mások azt kifogásolták, hogy egy nyaraláson, a tengerparton miért mutogatja "meztelen hasát", mások szerint egyenesen taszító, hogy megmutatta terheshasát.

A rajongók szerencsére védelmükbe vették Hosszú Katinkát, és helyre teszik az ennyire érzéketlen kommentelőket. Tényleg érthetetlen, hogyan lehet bántani egy állapotos nőt...