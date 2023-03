Dzsudzsákéknak nem sikerült, Szoboszlaiéknak igen: egyre kelendőbbek a magyar focisták

A magyar labdarúgó-válogatott hétfői, Bulgária elleni Eb-selejtezőjének (3-0) lehengerlő első félidei játéka bizonyította: Marco Rossi irányításával szintet lépett, már valóban a továbbjutás egyik esélyese a nemzeti csapat. Ez meglátszik abban is, hogy nő a kereslet a focistái iránt. Ugyanakkor többről van szó, mint pusztán a válogatott előrelépésének hatása.

Szoboszlai (balra) és Sallai a legkelendőbbek közé tartoznak Fotó: Csudai Sándor / Origo

A játékosok iránt egyre több és egyre fajsúlyosabb topligás klubok érdeklődéséről sokasodnak a hírek.

A válogatott legkeresettebb játékosai Szoboszlai Dominik: 22 éves, RB Leipzig (német), becsült értéke 35 millió euró (13,5 milliárd forint), érdeklődik iránta: Chelsea, Milan, Internazionale Sallai Roland: 25 éves, SC Freiburg (német), becsült értéke 12 millió euró (4,6 milliárd forint), érdeklődik iránta: Lazio, Wolverhampton, Sevilla Kerkez Milos: 19 éves, AZ Alkmaar (holland), becsült értéke 10 millió euró (3,8 milliárd forint), érdeklődik iránta: Benfica, Lazio, Dortmund, Leverkusen

Felvetődik a kérdés: ami elmaradt a jeget megtörő 2016-os Európa-bajnoki szereplés után, az mára összejött? Végre kelendőbbekké váltak futballistáink?

Paunoch Péter játékosügynök lapunknak megerősítette, valóban észrevehető a pozitív változás.

Paunoch Péter szerint is egyre jobbak a kilátások Fotó: Privát

– A franciaországi Eb után sokan csalódtak, amikor nem történt meg a várt áttörés. Csakhogy a nemzetközi piac évtizedek óta kialakult működésén nem változtat egyetlen kiugró eredmény. Ráadásul az a válogatott sokkal inkább az egységének, szervezettségének köszönhette az eredményeit, semmint a játékosai kiugró egyéni kvalitásainak. Ugyanakkor azóta újabb Európa-bajnokságon vettünk részt. Ott, valamint legutóbb a Nemzetek Ligájában világsztárokkal teletűzdelt riválisok ellen is helytállt a magyar csapat, amelyből egyre többen hétről hétre, klubszinten is bizonyítanak akár a Bundesligában, akár nemzetközi kupákban, a Bajnokok Ligájában is. Mára a Fradi is visszakapaszkodott a futballtérképre az NB I-ből. Mindezek hatására, a folyamatos jelenlét miatt most már valóban

érződik, hogy a magyar labdarúgás kezd visszaszivárogni a futballpiacra

– mondta a Borsnak tapasztalataira támaszkodva a FIFA-licences menedzser.



Célkeresztben a fiatalok A Football Education Center játékosmegfigyelői tanfolyamának vezető oktatója, Riccardo Guffanti a minap elmondta: az olasz klubok számára egyre érdekesebbek a magyar tehetségek. – Magyarország az utóbbi években rengeteg energiát fektetett az utánpótlásképzésbe, megfelelő az infrastruktúrája, és a nemzeti válogatottja is szép eredményeket ér el – jelezte a Nemzeti Sportban a Cagliari szaktekintélye, hogy „egyre jobb játékosokat képeznek Magyarországon”.