„Szürkébb lett a világ” – Lendvai Miklósért focizik a ZTE

Egész Zalaegerszeg gyászolja a 47 éves korában elhunyt Lendvai Miklóst. A korábbi kiváló labdarúgó a városban lett élvonalbeli labdarúgó 16 évesen, innen igazolt külföldre, majd később újra itt játszott, s edzőként is irányította a klubot. Legenda volt, jelzésértékű, halálhírét is a polgármester jelentette be.

Fotó: Pezzetta Umberto, Zaol.hu

Az egykori játékostárs, Dragóner Attila, a ZTE mai sportigazgatója, akivel együtt játszott az olimpiai és nagy válogatottban. A korábbi remek védő megindultan beszélt Lendvairól, elárulta, rá is gondolnak majd a hétvégi bajnokin.

Felfoghatatlan veszteség ez nemcsak számomra meg a Zete-család tagjai részére, hanem az egész magyar futballtársadalom is gyászolja Mikit

– mondta lapunknak Dragóner. – Jó volt vele játszani, együtt voltunk az atlantai olimpián. Csupaszív, örökké nyerni akaró futballista volt, ebben is hasonlítottunk egymásra. Most halálával szürkébb lett a világ. Szegényebb a magyar futball, és hát elsősorban öt gyermekének hiányzik majd nagyon. A klub saját halottjának tekinti Mikit, s a hét végi bajnokin, a MOL Fehérvár ellen csapatunk tagjai az ő emlékéért is hajtani fog

– fogalmazott a sportigazgató.