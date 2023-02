Káosz, düh és szomorúság: A Facebookról tudta meg Lendvai Miklós kislánya, hogy meghalt az apukája

Érzelmes posztot tett közzé Lendvai Miklós egyik lányának édesanyja. Mint ismert, a korábbi válogatott focista öt gyermeket hagyott hátra. Most ők a legfontosabbak, emelte ki az édesanya is.

Fotó: Kurucz Árpád

Mi jár a fejemben? A teljes káosz, a düh, és a végtelen szomorúság, amit érzek. Dühös azért vagyok, mert szerettem volna, ha a lányom nem egy Facebook posztból tudja meg, hanem még felérek Pestre, hogy átölelhessem, és elmondjam, amit nem is tudom, hogyan lehetett volna úgy elmondani, hogy ne törjem össze a szívét! Az internet gyorsabb volt. Mert most ő, és a testvérei a legfontosabbak

– fogalmazott a közösségi oldalán közzétett posztban Lendvai lányának édesanyja.

„Szomorú vagyok. Leginkább miatta. Szerette az apukáját. Nagyon. Büszke volt rá. Meg akarta neki mutatni, hogy lediplomázik. Hogy ő is büszke legyen rá! Szomorú vagyok, mert 10 év az 10 év az életemből, akárhogy is alakult a kapcsolatunk. Annyi mindenen mentünk keresztül, annyi közös emlék, ami ennyi idő után is összeköti az embert! És egy szuper kis csajszi, a kettőnk vére. Aki mindig emlékeztetni fog rá” – tette hozzá.

Lendvai Miklós korábbi párja arra kért mindenkit, ne ítélkezzenek. Minden ember más terheket cipel, másképp cipeli azokat.

„Legyen Bennetek empátia! A gyerekek miatt, a szülők miatt, segítsetek, de soha ne ártsatok! Emlékezzetek arra a Lendvai Mikire, aki mindig felszántotta a pályát, aki hírnevét vitte ennek a városnak, amikor kijutott az olimpiára, aki ott lehetett a válogatottban, aki annyi örömöt okozott Nektek! Tudom, min ment keresztül a sikerért, néha méltatlan helyzetbe kerülve. Hirtelen volt? Lehet. De jó szíve volt. És változást akart. A maga módján, de jót akart. Nagyon is”

A hölgy hozzátette, sokat köszönhet Lendvai Miklósnak, és talán ő is neki. Örült volna, ha együtt ünneplik Mandy esküvőjét, vagy együtt örülhettek volna majd az unokáknak.

„Megérdemelte volna! Ehelyett most a kislánya a búcsúztatóján van a stadionnál… Kedves Emberek! Figyeljetek egymásra! A környezetetekre. És hagyjátok az állandó háborúzást. Az élet csak ennyi. Mindenkinek. Hát foglalkozzon mindenki magával először, úgy lehet csak jobb hely ez a világ! Isten Veled, Miki! Mérhetetlenül sajnálom. És köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, ránk! Sokat jelent” – zárta bejegyzését Mandy édesanyja.