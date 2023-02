Felfoghatatlan, tragikus hirtelenséggel hunyt el a magyar válogatott labdarúgó

Újabb kiváló labdarúgót gyászol a magyar labdarúgás, mindössze 47 éves korában életét vesztette a Zalaegerszeg korábbi középpályása, Lendvai Miklós. Halálának oka egyelőre ismeretlen, a 23-szoros válogatott futballista tragikus hirtelenséggel hunyt el. A hírt Zalaegerszeg Megyei Jogú Városának polgármestere, Balaicz Zoltán erősítette meg.

Lendvai pályafutását a Zalaegerszegnél kezdte 1991-ben, öt évvel később Franciaországban is kipróbálhatta magát a Bordeux-nál. Később játszott a Luganóban, valamint Belgiumban és Cipruson is, Magyarországon megfordult a Ferencvárosnál, a Győri ETO-nál és a Sopronnál is, utóbbinál játékosedzőként. Vezetőedzői pozíciót korábbi sikereinek helyszínén, Zalaegerszegen vállalt.