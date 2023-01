Hatalmas az öröm, Lékai-Kiss Ramóna férje az itthoniaknak üzent

Nincs szerencséje Lékai Máténak, ha a kisfia születésnapjáról van szó. A magyar válogatott kézilabdázó és Lékai-Kiss Ramóna fia január 18-án ünnepelte negyedik születésnapját, azonban a sportoló kimaradt a buliból. Rendszerint ugyanis január elején rendezik a sportág nagy eseményeit, világ-, vagy Európa-bajnokságait. Lékai most éppen Svédországban szerepel világbajnokságon, sőt, egy ideig még ott is marad.

Az idei születésnapról posztolt is Ramóna, hogy ezúttal is Máté nélkül ünnepli a kicsi Noét, akinek 2019-ben a születésére éppen Dániából esett be a kézilabdázó. Vasárnap pedig az is eldőlt, hogy az apuka további három meccsre Svédországban marad, így legkorábban csak hétvégére ér haza. A középdöntő izgalmai után üzent Lékai mindenkinek.

Köszönjünk mindenkinek aki hitt benne, és annak is, aki nem

- írta Lékai a csapatkép mellé.

A gárda szerdán játszik a negyeddöntőben.