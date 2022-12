Szívszorító karácsony a Mészöly-családban: Apuval koccintunk szenteste

Rengeteg emlék kerül elő - de milyen érdekes – minden sztoriból a derű, a mindig jókedvű Mészöly Kálmán bújik elő. De, kézzel fogható dolgok is előkerülnek, például egy VHS kazetta, amelyiken huszonkét évvel ezelőtt, az egykori Lugas étteremben, az utánozhatatlan vendéglátósnál, Bellónál köszöntöttük hatvanadik szülinapján apámat. Az nem volt meglepetés, hogy énekelt is az „öreg”, hiszen nagyon szeretett és tudott is mulatni, de bizony elhomályosodott a szeme, amikor valami olyat láttam a felvételen, amire nem is emlékeztem.