Elsírta magát legenda, szörnyű dolgokat tettek vele a börtönben

Öt nappal az angliai szabadulása után exkluzív interjúban pakolt ki a 7,5 hónapos börtönbüntetéséről Boris Becker. A gazdasági bűncselekmények miatt Londonban eredetileg 2,5 évre lecsukott, majd a túlzsúfolt dutyik miatt inkább Németországba hazatoloncolt bukott teniszlegenda sokkoló vallomást tett a Sat.1 tévécsatornán.

Becker a lecsukása előtti napokban Fotó: AFP

Az április vége óta láthatóan nagyon lefogyott Becker időről időre elérzékenyült, amikor az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól beszélt. Először a legrettegettebb brit dutyiba zárták, ahol gyilkosokkal került egy fedél alá. Akkortájt kétszer is veszélyben érezte az életét.

Egy életfogytos ki akart nyiffantani. Elmondta, hogy elkap és mi mindent fog tenni velem

– utalt a szexuális erőszak fenyegetésére is az 55 éves világsztár.

Meghatottan mesélte el, hogy szerencséjére tíz másik fogvatartott mellé állt, megvédték agresszív támadójától. Az másnap inkább a földre vetette magát előtte, úgy kért bocsánatot – mire Becker fölsegítette és megölelte.

– A börtönben egyedül vagy, és sz*rba se veszik, ki vagy – mondta Becker, kitérve arra is, hogy ott Boris helyett csak egy kód (A2923EV) lett.

Aztán ott is hamar bizonyított a hajdani hatszoros Grand Slam-bajnok: a testmozgástól a helyes táplálkozáson át a filozófiáig sok mindenre tanította az erre fogékony rabtársait, akik közül többekkel a továbbiakban is tartani készül a kapcsolatot. Akad közöttük, akinek az életében már-már egyfajta apaszerepet tölt be. A kiengedése előtt szinte mindenét (cipőket, ruhadarabokat, könyveket) osztott szét közöttük.

Akkor is elsírta magát Becker az interjú során, amikor szerelméről, Lilian de Carvalho Monteiróról beszélt.

– Azt mondtam neki: "Drágám, nem kell várnod rám" – mire az amúgy a stúdióban is jelenlévő nő biztosította, hogy továbbra is egy csapatot alkotnak, nem fogja elhagyni vagy megcsalni.

Azért is hálás, mert a nehéz időszakban a három anyától született négy gyermekével is a korábbinál közelebb került.

– Hiszem, hogy jobb ember lettem, mint voltam ezelőtt. A börtön visszahozott bennem valamit a hajdani teniszezőből: a fegyelmezettséget, a céltudatosságot. Most az a feladatom, hogy ezt az utat járjam tovább – mondta Boris Becker, aki – miután túlesett a kiengedésekor is kötelező kellemetlenségeken ("Teljes motozás, zseblámpával benéznek mindenhova" – hazatérve, immár szabad emberként először szusit rendelt magának és ivott egy sört: – Ez volt életem legjobb söre.

A büntetése negyede letöltése után szabadult Becker a Bild információja szerint 514 ezer eurót (207 millió forint) kapott a tévéinterjúért, azaz többet, mint amennyivel még tartozik.