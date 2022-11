Semmibe vették, ügynöknek állt az angolok világbajnoka

Az 1966-os vb-aranyérmes angol válogatott tagjai közül már csak Bobby Charlton, George Cohen és a lovaggá ütött Geoff Hurst él. Utóbbi, a 80 éves focista elmesélte, a Wembley-ben az NSZK felett aratott diadal (4:2) során szerzett három gólja ellenére érdemeit utóbb elég kevéssé ismerték el.

Emiatt a futballról a bizniszre váltott, biztosítási ügynökként dolgozott csaknem 20 évig.

Három gyermeket neveltünk a feleségemmel, ezért kénytelen voltam aprópénzért dolgozni

– említette Hurst, aki egy, Ford-autók forgalmazásával foglalkozó cég vezetőjéhez is bejelentkezett biztosítási ajánlatával. Csakhogy az illető tudatta vele: volt focistákkal nem áll szóba.

Hurst lőtte a vébék történetének leginkább vitatott gólját is, az NSZK elleni 1966-os fináléban.

– Tulajdonképpen nem éreztem rosszul magam ügynökként, majdnem húsz évig éltünk meg ebből a munkámból – emelte ki Hurst a The Express-nek.

Az életéről szóló Sky-dokumentumfilm – címe: Hurst: The First and Only – bemutatása előtt Sir Geoff elmesélte a Radio Timesnak, hogy az egyik potenciális ügyfele ezt mondta neki:

– Ha ön Geoff Hurst, akkor én Marilyn Monroe vagyok.

Megesett az is, hogy egy hivatalos fogadáson valaki megkérdezte tőle, hol volt azon az emlékezetes vb-döntős napon, 1966 nyarán. Több személyes tragédiájáról is beszélt, így öccse, Robert 1974-ben öngyilkos lett, lánya, Claire pedig tizenkét éve, 46 esztendős korában agydaganatban hunyt el.