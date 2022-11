"Dudi, gyere vissza, még hallani akarom a hangod" - szívszorító üzenetet küldött Zalatnay Cini egykori szerelmének

Egy közeli ismerősétől tudtunk meg néhány részletet dr. Csapó Gábor betegségéről, rosszullétéről. A 72 éves, 1976-ban, a montreali olimpián aranyérmes center légzéselégtelenséggel küszködik, emiatt rohammentő szállította a Honvéd kórház intenzív osztályára. Orvosai jelenleg is lélegeztető gépen tartják egészen addig, ameddig egészségügyi panaszának valódi okára rá nem jönnek.

Fotó: Földi Imre

A neve elhallgatását kérő hölgy elmondta, gondot okoz a Dudi becenevű egykori klasszis játékos testsúlyfeleslege.

„Viszont – szögezte le informátorunk -, és ez kiváló hír, a szíve tökéletes állapotnak örvend.”

Csapó Gábor drámájáról a Borstól értesült fiatalkori szerelme, Zalatnay Sarolta. Cini szerint ezt a meccset is meg kell nyernie a pólósnak.

"Dudi hét éven át volt a párom és azóta is jóban vagyunk, bár nyilván nem beszéltünk sűrűn, hiszen nagyon, nagyon régen sodort el minket egymás mellől az élet. Ő egy csodálatos pali, aki bivalyerős és tuti, hogy most is dolgozik benne az élni akarás. Most, hogy beszélek róla, eszembe jutott, milyen volt, amikor annak idején elindultunk bulizni.

Most csak annyit mondanék, hogy Dudi, tessék visszajönni, mert még hallani akarom azt a megnyugtató, dörmögő mély hangodat. És figyelj! Tuti, hogy ezerszer jön még ki neked a négy ász…!

- üzente Csapó Gábornak Cini, aki nem véletlenül említette a póker egyik legerősebb ütőkártyáit, hiszen évtizedekkel ezelőtt a vízilabdás legendától tanult meg kártyázni.

Fotó: Markovics Gábor



Csapó az elmúlt években többször került kórházban, két szívműtéten is átesett. De emellett sem állt le a munkával, s heti rendszerességgel tart edzést az utánpótlásnak.