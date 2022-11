A nap meccse: Cristiano Ronaldo újabb brutális lépésre készül

Portugália már hétfőn továbbjuthat a vb-n. Ha a luzitán válogatott Cristiano Ronaldo vezérletével legyőzi Uruguayt, ott lesz a legjobb 16 mezőnyében.

A ghánaiak elleni nyitányon Ronaldo tizenegyesből eredményes volt, és ezzel történelmet írt: ő a futballtörténelem első játékosa, aki öt világbajnokságon gólt szerzett. A 37 éves klasszis ma újabb brutális lépést tehet meg. Nyolc vb-találatával már csak egy gólra van a portugál csúcstartótól, Eusebiótól. Tehát Portugáliában is egyeduralkodó lehet. Érdekesség, Cristiano Ronaldo a Manchester United játékosaként érkezett a vb-re, de azóta klubja, közös megegyezéssel, szerződést bontott vele, így jelenleg nincs csapata.

Portugália és Uruguay eddig háromszor mérkőzött meg egymással, egy döntetlen mellett mindkét félnek volt egy-egy győzelme. Legutóbb, a 2018-as vb nyolcaddöntőjében találkoztak és a dél-amerikaiak 2-1-re nyertek. Az uruguayiaknál most is bevethető Edinson Cavani, aki négy éve két gólt szerzett a portugálok ellen, és a másik oldalon is ott van a keretben a 2018-ban eredményes Pepe. A 39 éves védő azonban a csütörtöki nyitányon nem játszott.

A hétfői menetrend 11.00: Kamerun-Szerbia (G csoport)

14.00: Dél-Korea - Ghána (H)

17.00: Brazília-Svájc (G)

20.00: Portugália-Uruguay (H)