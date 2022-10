Népharag zúdul Ronaldóra, otthon is szorul a hurok a nyakán

Egyre mélyebb gödörbe kerül Cristiano Ronaldo. Nem elég, hogy az ötszörös aranylabdás futballsztár kispadra szorult a Manchester Unitednél, újabban már Portugáliában is népharag zúdul rá. A sajtó egy része és sok szurkoló is azt követeli, hogy a 191-szeres válogatott támadó helyett az AC Milanban remekelő 23 éves Rafael Leao játsszon a portugálok kezdőcsapatában a novemberben kezdődő katari világbajnokságon.

Nagyon nem megy neki a játék idén Fotó: AFP

Ronaldón verik el a port hazájában a Spanyolország elleni Nemzetek Ligája-kudarc (0-1) miatt. A minden eddiginél durvább kritikák szerint a 37 éves világklasszis már csak egy fogatlan oroszlán – azaz nem csak a védőmunkában (esetében ez régi téma), de már támadásban sincs sok hasznára a válogatottnak.

Ő maga is egyre frusztráltabbnak tűnik, a meccs után dühösen eldobta a csapatkapitányi karszalagját.

Eldobta a csk-karszalagot Fotó: AFP

Helyi lapértesülések szerint ráadásul már annyira kifelé áll Ronaldo szekérrúdja angol klubjából, a Manchester Unitedből is, hogy állandó mezszámáért már két csapattársa is "sorban áll": Jadon Sancho és az újonnan igazolt Anthony is pályázik a 7-es mezre. Korábban olyan klasszisok viselték az MU-nál, mint George Best, Bryan Robson, Eric Cantona és David Beckham.