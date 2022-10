Óva int Marco Rossi, megtévesztő lehetett az Eb-selejtezők sorsolása

Az utóbbi időszak eredményeinek köszönhetően az első kalapból kihúzott magyar labdarúgó-válogatott Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia ellen vívhatja a szereplés jogát a 2024-es németországi Európa-bajnokságon. A frankfurti sorsolást a helyszínen izgulta végig Marco Rossi szövetségi kapitány, akinek korábban rendre balszerencséje volt az aktuális csapatának jutó erős riválisokkal, legyen szó a Honvédról vagy a válogatottról. Most ő is óvatos optimizmussal fogadta az ellenfeleket.

Rossi szerint kaphattunk volna könnyebb, de nehezebb ellenfeleket is Fotó: Magyar Nemzet

Lehetett volna sokkal nehezebb csoportunk, de természetesen ennél jobb csoportot is el tudtam volna képzelni

– mondta a frankfurti sorsolást követően Marco Rossi.

– Nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, hogy bennünket sorsoltak a legerősebb kalapból, hiszen a szerbek a világranglistán előttünk állnak, és kint lesznek a világbajnokságon is. A szerbek mellett a montenegróiakat és a bolgárokat is ismerjük a közelmúltból az egymás elleni mérkőzéseinkről, ám az ellenük elért eredményekből nem lehet kiindulni, mert két-három év alatt nagyon sokat változhatnak az erőviszonyok a mai labdarúgásban. Nehéz mérkőzések várnak ránk, meccsről meccsre kell előre gondolkodnunk a selejtezők során, és ahhoz, hogy eredményesek legyünk, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az összes találkozón

– hangsúlyozta az olasz szakvezető.