Gyomorforgató, ezt eszi a világsztár labdarúgó

Belőtte huszadik gólját is a Southampton elleni Premier League-találkozón a Manchester City tétmeccsein (angol bajnokság, Bajnokok Ligája) a 22 éves norvég válogatott futballista, Erling Haaland, aki A nagy döntés című, az eddigi pályafutásáról szóló dokumentumfilmben az étrendjéről is szólt.

Ezt hallván A bárányok hallgatnak című, 1991-es thrillerről írnak az angol lapok, tudniillik az Anthony Hopkins által által megformált pszichopata gyilkos, dr. Hannibal Lecter étkeit idézik fel a skandináv gólgép kedvenc fogásai. A marhák szívét és máját fogyasztja előszeretettel, mégpedig napi 6000 kalóriára tart igényt.

Csak olyan vizet iszom, melyet különleges filteres eljárással tisztítanak meg

– tette hozzá. Azt is felfedte: a marhakészítmények mellett szívesen eszik sajtos-sonkás omlettet is, ami azért lássuk be, jóval hétköznapibb, mint az említett szív-máj diéta.

A 195 centi magas, 90 kg-os norvég gólgyáros persze nem csak fogyaszt, rengeteget edz is, így valóban szüksége van erre a sok kalóriára.